افتتاح معرض الفن التشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين بإربد

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الدكتور إبراهيم الخطيب في الدار آرت جاليري بإربد اليوم السبت، معرض الفن التشكيلي لمجموعة من الفنانين التشكيليين،ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



واشتمل المعرض الذي يشارك فيه كل من الفنانة أديبه القاضي والفنانة أميرة ديباجة والفنان الفوتوغرافي أروع ديباجة والفنان الدكتور محمد خير ديباجة، على 28 لوحة فنية تنوعت ما بين الفن التشكيلي للفنانة القاضي حيث مثلت اللوحات جميع المدارس الفنية ومنها التعبيرية والانطباعية والتجريدية، ولوحات الفنانة أميرة ديباجه التي مثلت أعمال الديجيتال آرت بلوحات عن المناطق الأثرية والتراثية والطبيعة الخلابة في محافظة إربد، والفنان الفوتوغرافي أروع ديباجة بصور عميقة بأسلوب أكاديمي حديث يعبر عن واقع الحياة اليومية، ولوحات من الفن المعاصر للفنان محمد خير ديباجه.

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