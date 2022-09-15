افتتاح معرض المصورة النمساوية اورليكه كوب في المتحف الوطني للفنون الجميلة



الوكيل الاخباري - افتتح سفير جمهورية النمسا لدى الاردن اوسكار فوستنغر معرض الصور الفوتوغرافية "قلل، أعد الاستخدام، أعد التدوير" للمصورة الفنانة الفوتوغرافية النمساوية اورليكه كوب مساء اليوم الخميس في المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة.



واشتمل المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الصورة- عمان بتنظيم دارة التصوير والمتحف، على 21 لوحة فوتوغرافية تناولت قضايا البيئة والتغير المناخي.

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