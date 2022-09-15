الجمعة 16-09-2022
الوكيل الاخباري

الأعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

افتتاح معرض المصورة النمساوية اورليكه كوب في المتحف الوطني للفنون الجميلة

شاهد فيديو جديد للطفلة ملاك من داخل المستشفى وتطورات حالتها الصحية

دورة في الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

وزير البيئة يلتقي وفدًا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا

الارصاد : كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة

إربد: إختتام فعاليات الأيام الثقافية السعودية

الخميس، 15-09-2022 11:15 م

افتتاح معرض المصورة النمساوية اورليكه كوب في المتحف الوطني للفنون الجميلة

620206133953554613963


 
الوكيل الاخباري - افتتح سفير جمهورية النمسا لدى الاردن اوسكار فوستنغر معرض الصور الفوتوغرافية "قلل، أعد الاستخدام، أعد التدوير" للمصورة الفنانة الفوتوغرافية النمساوية اورليكه كوب مساء اليوم الخميس في المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة.

واشتمل المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الصورة- عمان بتنظيم دارة التصوير والمتحف، على 21 لوحة فوتوغرافية تناولت قضايا البيئة والتغير المناخي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820223017583930173472

الأعلى للسكان يختتم ورشة تدريبية حول البرمجة اللغوية العصبية

wwwww

شاهد فيديو جديد للطفلة ملاك من داخل المستشفى وتطورات حالتها الصحية

9202215194210487965621

دورة في الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

820222223353534349604

افتتاح معرض الورشة الفنية التابعة لفعاليات مهرجان جرش

www

خرفان يدعو إلى وقف كافة أعمال بناء وترميم الوحدات السكنية بالمخيمات

820222820347696672390

ورشة بالأغوار الشمالية حول أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-21 at 1.17.32 PM

مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات

175123932fa7ee0a874a2f2b05a47c45

وزارة الاقتصاد الرقمي تطرح عطاء دوليا للاستثمار في شبكة الألياف الضوئية

imgid496002

%60 من المستشفيات في الأردن خاصة

79118_0_1661060230

الأمانة تطلق مخيم للأطفال "بالأردن بنكبر"

قطر2

قطر تعلن عن تعيينات جديدة لمعلمين أردنيين

وزارة الخارجية

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير