الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

شاهد .. حادث تصادم مروع في منطقة السابع بعمّان

الأحد، 21-08-2022 01:04 م

وزارة الاقتصاد الرقمي تطرح عطاء دوليا للاستثمار في شبكة الألياف الضوئية

175123932fa7ee0a874a2f2b05a47c45


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد، عن رغبتها بأن تتيح للمستثمرين/المشغلين من القطاع الخاص فرصة الاستثمار في شبكة الألياف الضوئية الوطنية في الأردن، من خلال عطاء دولي تنافسي.اضافة اعلان


ويشمل المشروع قرابة 1,856 كم من كوابل الألياف الهوائية و4,300 كم من كوابل الألياف الأرضية، وصولًا إلى 6,156 كم عند استكمال مراحل المشروع كافة .

ويبلغ عدد المواقع الحكومية المتصلة بالفعل قرابة 2,424 وصولا إلى 3,000 موقع عند استكمال مراحل المشروع كافة ، علمًا بأن مراحل المشروع المتبقية قيد التنفيذ ويتم تمويلها من قبل الموازنة العامة.

ووفق ما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، فإن الفرصة تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ تأجير الشبكة وتسويقها وإدارتها وتشغيلها وتوسعتها في جميع أنحاء الأردن مع إمكانية الاتصال بشبكات إقليمية أخرى، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نماذج أعمال أخرى يمكن أن تكون ذات فائدة مشتركة وتحقق الأهداف.

المشروع، ينفّّذ لغايات ربط مؤسسات تعليمية تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز مصادر تعلم، ومؤسسات صحية ومراكز طبية ومؤسسات حكومية بشبكة عريضة النطاق تعد بنية تحتية أساسية للأردن، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها.

وقالت الوزارة إنها تشجع القطاع الخاص من خلال هذه الدعوة إلى تعظيم الاستفادة من الشبكة وتحقيق قيمة مالية مضافة من خلال زيادة معدل انتشار الألياف الضوئية FTTX في جميع أنحاء البلاد.

وتدعو الوزارة الأطراف المهتمة التي تتمتع بخبرة مؤكدة في مجالي استثمار وتشغيل المشاريع المشابهة على الصعيد الدولي، وكذلك الجهات المحلية المهتمة إلى تقديم طلب مكتوب غير ملزم لإبداء الاهتمام في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة صباحا أو قبلها (بتوقيت عمّان) من يوم 8 أيلول/سبتمبر 2022 على عنوان البريد الإلكتروني ([email protected]).

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202219194848778263769

كريشان: مشاركة المرأة والشباب سياسياً أهم الأهداف التي نسعى إليها

WhatsApp Image 2022-08-21 at 2.40.46 PM

الهواري يؤكد دعمه لتقديم خدمة طبية نوعية في الكرك

630214d655cc1

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

d4528df5-40b2-4d37-91ae-12110dc61770

المواصفات الأردنيّة تستضيف اجتماعات فريق عمل الترجمة العربية في المنظمة الدولية للتقييس "الآيزو"

11202169032182242418

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

PKXYMPAzSBtwnFioJ5v3MEGs0AymU9j3TviQkGOn

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

أخبار متعلقة
0L5A8949

الضمان: بدل تغذية وحضانة للأطفال في تأمين الأمومة المُحدث

1658665494672

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية و فولبرايت الأميركية في الأردن

Capture-11

“المياه”: تخزين السدود الحالي مُشابَهة للعام الماضي

1024x576_main_image5d7124839971c

تسمية ريم أبو دلبوح لتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان

1658656390950

الخصاونة : الأردن يزخر بمقومات سياحية فريدة

5A453612-F295-4833-A6B1-93F182BEB8E2

الحنيفات: الأمن الغذائي هو الأبرز في الأردن