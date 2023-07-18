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الثلاثاء، 18-07-2023 12:50 م

افتتاح معرض للفن التشكيلي بالكرك

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الوكيل الاخباري - افتتح نادي الإبداع اليوم الثلاثاء، معرضا للفن التشكيلي في جاليري مركز الحسن الثقافي التابع لمديرية ثقافة الكرك، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيلين من أبناء المحافظة .

وقال الرئيس التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة، خلال الحفل الذي رعاه نائب المحافظ محي الدين العدوان، إن المعرض يضم عشرات اللوحات الفنية التشكيلية لفنانين وفنانات من المحافظة، عكست صورا ومواضيع فنية متنوعة للبيئة المحلية وإبراز جمالها وتنوعها الحيوي والبصري. 

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