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الأربعاء، 12-07-2023 01:52 م

انطلاق ملتقى الفن والجمال بالعقبة غدا

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الوكيل الإخباري- تنطلق غدا الخميس فعاليات ملتقى الفن والجمال السابع بعنوان "القدس بعيون الفنانين" الذي تنظمه جمعية أيلة للثقافة والفنون، بمشاركة 50 فنانا من 5 دول عربية.

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وأكد مدير الملتقى علي كريشان في بيان اليوم الأربعاء، أهمية الملتقى من خلال إبراز الإبداعات العربيّة في مجال الفن التشكيلي بهدف إظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربيّة وتجذيرها كأمة عربيّة تتمتع بلغة واحدة وتاريخ واحد، خاصة بعد نجاحات كبيرة حققها المُلتقى في دوراته السابقة.


وقال كريشان إن اختيار عنوان "القدس بعيون الفنانين" للملتقى جاء تنفيذاً لرؤى ومرتكزات القيادة الهاشمية الأصيلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة القدس والمقدسات، ومواقف جلالته إزاء القضية الفلسطينية، ونظراً لانحياز الفن التشكيلي لعدالة القضية الفلسطينية.


ويتضمن الملتقى الذي يستمر خمسة أيام، رسم 50 لوحة فنية، وتنفيذ جدارية في الجامعة الأردنيّة فرع العقبة بطول 10 أمتار، إضافة الى معرض خاص بالملتقى يحتوي على أعمال فنيّة تُعبر عن ذلك وجولات سياحية للتعريف في الأماكن السياحية و التاريخية و زيارة محمية رم و البترا.


بدوره، أكد مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمكانة القدس في ظل محاولة طمس تاريخها، والتأكيد على الوصاية الهاشمية.


ويُعد الملتقى تظاهرة ثقافيّة عربيّة متميزة يُشارك فيه أسماء بارزة وقامات معروفة على الساحة الثقافية العربيّة والدولية، إذ يُسهم في دعم المثقفين عبر إتاحة فرصة التلاقي المباشر بينهم واكتساب الخبرات، والترويج السياحي والثقافي للمملكة.

 




 

 


 

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