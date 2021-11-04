الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم كورونا وفحص الـ PCR الجمعة - اسماء

دراسات لتطوير إنتاج الهيدروجين والنيتروجين الأخضرين في المملكة

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بتربية الطيبة والوسطية

رويترز: الإعلان قريبا عن تشكيل مجلس سيادة سوداني

ولي العهد : مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال

تربية القصر تطلق فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

الانتهاء من تصاميم إعادة تأهيل مجمع النقل الداخلي في البتراء وطرح العطاء قريباً

افتتاح ندوة تعزيز القيم النزاهة ونبذ المحسوبية في جامعة اليرموك

محكمة تونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

الطراونة يحذّر من خطورة الوضع الوبائي

الخميس، 04-11-2021 09:35 م

افتتاح ندوة تعزيز القيم النزاهة ونبذ المحسوبية في جامعة اليرموك

1120213181042476007804


 الوكيل الاخباري - افتتحت في جامعة اليرموك اليوم الخميس ، فعاليات ندوة تعزيز القيم والأفكار التي تحض على النزاهة ونبذ الواسطة والمحسوبية، والتي نظمها مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة مختصين من الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي .

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني خلال افتتاحه الندوة، إن الآثار السلبية للفساد وخيمة في مختلف الجوانب، ومن هذا المنطلق تحرص جامعة اليرموك كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية على المساهمة وبشكل فاعل من الحد من انتشار وتفشي هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعي الطلابي بالأثر السلبي لهذه الآفة سواء من خلال مساقات تعليمية، أو محاضرات توعوية، او مبادرات إرشادية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

مراكز تطعيم كورونا وفحص الـ PCR الجمعة - اسماء

w

دراسات لتطوير إنتاج الهيدروجين والنيتروجين الأخضرين في المملكة

مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (أرشيفية- تصوير_ أسامة الرفاعي)

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بتربية الطيبة والوسطية

10202127131522793719691

ولي العهد : مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال

وزارة التربية والتعليم

تربية القصر تطلق فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

8202128114834570054093

الانتهاء من تصاميم إعادة تأهيل مجمع النقل الداخلي في البتراء وطرح العطاء قريباً

أخبار متعلقة
1020212810429263001184

قرار من جامعة اليرموك بشأن مجلة الأبحاث العلمية

1120211223013209583489

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

9b656311e5be567336169dc15fb941ef

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

10202126165644617324975

ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك -أسماء

w

اليرموك الثانية عربيا في قائمة الجامعات الأعلى استشهادا

fff

اليرموك تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعات تركية وهولندية