افتتاح ندوة تعزيز القيم النزاهة ونبذ المحسوبية في جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - افتتحت في جامعة اليرموك اليوم الخميس ، فعاليات ندوة تعزيز القيم والأفكار التي تحض على النزاهة ونبذ الواسطة والمحسوبية، والتي نظمها مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة مختصين من الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي .



وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني خلال افتتاحه الندوة، إن الآثار السلبية للفساد وخيمة في مختلف الجوانب، ومن هذا المنطلق تحرص جامعة اليرموك كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية على المساهمة وبشكل فاعل من الحد من انتشار وتفشي هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعي الطلابي بالأثر السلبي لهذه الآفة سواء من خلال مساقات تعليمية، أو محاضرات توعوية، او مبادرات إرشادية .

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