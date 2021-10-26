اليرموك تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعات تركية وهولندية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع وفود من جامعات تركية وهولندية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين اليرموك وجامعاتهم.



وبحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، فقد ضمت الوفود كلا من رئيس جامعة شانكيري التركية الدكتور هارون شيفجي، ونائب رئيس جامعة سامسون التركية الدكتور ارجين كاربتاش، ومنسق مكتب الشؤون الخارجية في جامعة "اهي ايفران" التركية الدكتور ارمان اكيلي، والدكتور بهاء الدين بادك من جامعة امستردام للعلوم التطبيقية في هولندا.

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