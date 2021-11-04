قرار من جامعة اليرموك بشأن مجلة الأبحاث العلمية

الوكيل الاخباري- قرر مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك خلال جلسة برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة، إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية".

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وتألفت الهيئة الجديدة من الدكتور أنيس الخصاونة رئيسا للتحرير، والدكتور حسين أبو الرز، الدكتور لافي درادكة، الدكتور يحيى شطناوي، الدكتور عثمان غنيم، الدكتور علي نجادات، والدكتور احمد الجوارنة أعضاء.

يذكر أن مجلة أبحاث اليرموك هي مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة، وتستقبل الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ذات الأصالة والمنهجية العلمية مكتوبة باللغتين العربية أو الإنجليزية.