الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية العدوان المتواصل على الأقصى

نقيب المخابز: 100% الطلب على القطايف والمخبوزات الرمضانية خلال 3 أيام الاولى

إجلاء 8 عائلات في الأزرق داهمت الأمطار منازلهم

التربية تقرر تمديد فترة التسجيل لامتحان التوجيهي 3 أيام

وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 97.1% ونسبة تخزين السدود 43%

اقتصاديون أردنيون: رفع الفائدة على القروض لكبح التضخم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من طولكرم

أي الأوقات أفضل للدعاء في رمضان؟.. الإفتاء توضح

ضبط 13 مخالفة عدم التزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج

التوافق على منح مربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية قرض بـ 20 ألف دينار دون فوائد

الأحد، 26-03-2023 11:15 ص

اقتصاديون أردنيون: رفع الفائدة على القروض لكبح التضخم

ee6c4fbd-4825-4906-b74f-6fb482c6d95c


الوكيل الإخباري - أكد اقتصاديون وماليون، أن استخدام البنك المركزي لأسعار الفائدة هبوطا أو صعودا، يعد أداة مالية فعالة وسريعة لكبح التضخم والسيطرة على الأسعار، والمحافظة على سعر صرف الدينار.

اضافة اعلان


وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن استخدام سعر الفائدة، هو إجراء تقوم به البنوك المركزية في جميع الدول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والخليج بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي، وتحديدا المحافظة على جاذبية الدينار وكبح التضخم.


وأضاف أن البنوك ترفع أو تخفض سعر الفائدة، طبقا لحركة المؤشر الصادرة عن البنك المركزي، وهو أمر منصوص عليه في العقد بين البنك والعميل، مشيرا إلى أن 800 ألف فرد في الأردن قروضهم تشمل السيارات والعقارات وشخصية، إلى جانب 400 ألف حامل بطاقة ائتمان.


من جهته، أوضح الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عدلي قندح، أن البنوك المركزية تستخدم مجموعة من الأدوات لإدارة التضخم، وتعد أسعار الفائدة الأداة الأكثر فعالية وكفاءة للسيطرة على التضخم على المدى القصير، مشيرا إلى أن البنوك المركزية عندما ترفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، يمكن أن يكون لذلك تأثير على تقليل النشاط الاقتصادي.


بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، إلى أن مبرر قرار رفع سعر الفائدة، يهدف إلى محاربة التضخم، أي الارتفاع العام في أسعار السلع و الخدمات، موضحا أن البنوك المركزية تتجه لرفع سعر الفائدة من خلال رفع كلفة اقتراض الأموال على المقترضين، وهذه إحدى أدوات السياسة النقدية في محاربة التضخم، وبالتالي يتم رفع الفائدة للتقليل من الاقتراض والاستثمار والنمو الاقتصادي وكبح جماح ارتفاع الأسعار.


وأضاف أن انعكاس رفع سعر الفائدة على المقترضين ضرورة حتمية لنجاح استخدام تلك الأداة المالية لكبح التضخم، مؤكدا أن تلك السياسة سلاح ذو حدين يكبح التضخم ويقلل معدل النمو الاقتصادي لكن لفترة محددة، ثم يعود لينخفض عندما ينخفض التضخم.


ولفت البلبيسي، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي، بحسب نشرة البنك المركزي، يقارب 33 مليار دينار، منها 29.1 مليار للقطاع الخاص، فيما تبلغ حجم ودائع الجهاز المصرفي 42 مليار دينار، مبينا أن مصادر أموال البنوك التي تقرضها تعود لمواطنين وضعوا مدخراتهم لديها لتشغيلها بعائد هو سعر الفائدة.


واستطرد قائلا :"عندما ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة لكبح التضخم سوف تضطر البنوك التجارية إلى رفع سعر الفائدة على المقترضين، وغالبا ما يتم رفع الفائدة على المقترضين خلال سنة، بشكل تدريجي حسب استحقاقات الودائع التي لديها".


وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الأحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
337421757_1239772963290978_6284612281450396037_n

التعامل مع 1069 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

خبز

نقيب المخابز: 100% الطلب على القطايف والمخبوزات الرمضانية خلال 3 أيام الاولى

2

الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة 28

حح

إجلاء 8 عائلات في الأزرق داهمت الأمطار منازلهم

M63A8869

التربية تقرر تمديد فترة التسجيل لامتحان التوجيهي 3 أيام

794d8008-سيول-الطفيلة

فرق طوارئ الطفيلة تنفذ خطة للتعامل مع آثار العاصفة الرعدية

أخبار متعلقة
3202316184149958121779

المركزي يطرح الإصدار رقم 1 من أذونات الخزينة بقيمة 250 مليون دولار

f5e38231-a02e-4977-a35d-143a9be5f582

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

11

البنك المركزي : نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17%

89853ac9-1652-43d0-9667-304c4a54878a

للمقترضين من شركات التمويل: تعليمات جديدة حول الغرامات وعمولات التأخير

3202315162447808353373

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

جمعية البنوك

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال