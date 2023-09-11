الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أصدرت نحو 72 ألف جواز سفر للمقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس الشريف منذ البدء بإطلاق الخدمة عام 2019.

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وأضاف الفايز، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المحكمة الشرعية في القدس الشريف تستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين ومرفق بها جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



وأشار إلى أن تفويض المحكمة الشرعية في القدس الشريف بقبول معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين جاء لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة وتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم وحماية الهوية العربية لمدينة القدس الشريف.