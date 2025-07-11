الجمعة 2025-07-11 11:18 م
 

زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

جانب من الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية
جانب من الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية
 
الجمعة، 11-07-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية زراعة لواء الكورة غرب إربد، الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية، زراعة النباتات الطبية والعطرية باستخدام الأكياس الزراعية.

اضافة اعلان


ويهدف برنامج المدارس الحقلية إلى تطوير مهارات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق حيادية التربة، وتعلم مهارات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


وتناولت الجلسة، مفهوم النباتات الطبية والعطرية وأهميتها، والزراعة بالأكياس الزراعية كأسلوب زراعي، وعمل دراسة مقارنه في الأرض مع مد الملش وشبكة الري.


وتضمنت الجلسة، عمل تحليل النظام البيئي خلال الجلسة ومراقبة، ورصد ذبابة ثمار الزيتون من خلال المصائد اللونية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طائرة إيه-29 سوبر توكانو

عربي ودولي البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

منظر من طائرة بدون طيار للمسجد الأقصى

فلسطين دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز

جانب من الجلسة الرابعة من برنامج المدارس الحقلية

أخبار محلية زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

غزة

فلسطين شهيد ومصابون من منتظري المساعدات شمال مدينة غزة

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

انطلاق فعاليات مهرجان "أمواج العقبة"

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة

تشييع شهيد في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين في الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة