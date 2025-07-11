زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية

ويهدف برنامج المدارس الحقلية إلى تطوير مهارات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق حيادية التربة، وتعلم مهارات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وتناولت الجلسة، مفهوم النباتات الطبية والعطرية وأهميتها، والزراعة بالأكياس الزراعية كأسلوب زراعي، وعمل دراسة مقارنه في الأرض مع مد الملش وشبكة الري.
وتضمنت الجلسة، عمل تحليل النظام البيئي خلال الجلسة ومراقبة، ورصد ذبابة ثمار الزيتون من خلال المصائد اللونية.
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