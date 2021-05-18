الأحوال المدنية لـ الوكيل : 942 شخصا يحملون اسم فلسطين في المملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، أن عدد الأشخاص الذين يحملون اسم "غزة" في المملكة 5 أشخاص ، أما عدد الأشخاص الذين يحملون اسم "فلسطين" 942 شخصا ، أما اسم "عروبة" 276 شخصا ، أما القدس 64 ، أما اسم حرية 6 أشخاص.

اضافة اعلان



ولفت العموش ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه منذ نحو شهر فإن عدد المواليد الذين تمّ تسميتهم باسم فلسطين (٥) أشخاص ، أما اسما "عروبة" واسم "قدس" فقد أُطلقا على شخصين لكلّ منهما .

يشار أن الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين من منطلق التضامن مع النضال الفلسطيني في حقّهم المشروع، حيث فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الفلسطينية .