الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 01:45 م

5 أشخاص يحملون اسم غزة

الأحوال المدنية لـ الوكيل : 942 شخصا يحملون اسم فلسطين في المملكة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، أن عدد الأشخاص الذين يحملون اسم "غزة" في المملكة 5 أشخاص ، أما عدد الأشخاص الذين يحملون اسم "فلسطين" 942 شخصا  ، أما اسم "عروبة" 276 شخصا ، أما القدس 64 ، أما اسم حرية 6 أشخاص.

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ولفت العموش ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه منذ نحو شهر فإن عدد المواليد الذين تمّ تسميتهم باسم فلسطين (٥) أشخاص ، أما اسما "عروبة" واسم "قدس" فقد أُطلقا على شخصين لكلّ منهما .

 

يشار أن الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين من منطلق التضامن مع النضال الفلسطيني في حقّهم المشروع، حيث فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الفلسطينية .

 




 

 


 

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