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الثلاثاء، 25-10-2022 09:45 ص

الأراضي: نعمل على تنظيم العمل المساحي

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الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات اليوم العلمي المساحي الثالث تحت عنوان رؤية المستقبل، الذي أقامته جمعية مهندسي المساحة في شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين بالشراكة والتعاون مع المركز الجغرافي الملكي ودائرة الأراضي والمساحة.

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وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نقابة المهندسين تقود ثورة تشريعات نقابية، خاصة وأن قوانين النقابة مضى عليها الزمن، ولابد من إجراء التعديلات لتتماشى مع عصر تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس النقابة لتحديث قانون النقابة ستقدم تطويرا على المقترحات التي قدمت سابقا.


وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد صوافين، إن أهمية علم المساحة دائمة على مر العصور وهي محفز للتنمية والتقدم، مبينا أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى جمع وتحليل وإدارة البيانات باستخدام معدات وانظمة متطورة ووسائل إلكترونية، ما يؤكد دور المهنة الحيوي في التقدم والازدهار.


وأكد أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تنظيم العمل المساحي واستحداث أقسام جديدة بالتشارك والتعاون مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة من أجل تبادل المعلومات وربط البيانات لتحسين الخدمات واتخاذ القرارات المناسبة.

 




 

 


 

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