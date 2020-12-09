الأردنية تشارك معرض التعليم العالي والتدريب إيدو تراك في سلطنة عُمان

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





شاركت الجامعة الأردنية في افتتاح معرض التعليم العالي والتدريب (إيدو تراك) السابع في سلطنة عُمان الذي أُقيم هذا العام بصورة افتراضية وعبر منصات تفاعلية عالية الجودة.والمعرض الذي استمر يومين بمشاركة 6000 طالب، وأكثر من 77 جامعة وكلية من مختلف دول العالم مثل كندا، اميركا، المملكة المتحدة، هونج كونج، ماليزيا، تركيا، بالإضافة الى الأردن.وعرض الجامعة الأردنية من خلال كابينة افتراضية لتخصصاتها التي بإمكانهم أن يلتحقوا بها وآلية التسجيل وتوجيههم إلى الخدمات المميزة التي توفرها الجامعة للطلبة، وبث رسائل ترويجية عن الجامعة، بالإضافة إلى الفيديوهات الترويجية الخاصة بالجامعة لجميع المشتركين في المعرض.وتعد EDUTRAC عُمان منصة عالمية للجامعات والكليات للترويج لبرامجهم المعتمدة، اعتبارا من درجة البكالوريوس حتّى برامج ما بعد التخرج: الماجستير والدكتوراه. ويفتح المعرض أيضًا فرصة للطلبة الباحثين وذويهم للالتقاء بممثلي الجامعات من خلال ندوات مرئية ومكالمات صوتية واجتماعات افتراضية لكافة البرامج. واعتبر مساعد الرئيس لشؤون البرنامج الدولي والتسويق الدكتور زيد عبيدات أن مشاركة الجامعة الأردنية في هذه المنصات العالمية هي إحدى الإطلاقات ذات الفعالية العالية للترويج لاسم الجامعة والتعريف بها وبتخصصاتها وبرامجها للوصول لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس وذويهم في دول العالم العربي والغربي كافة.