الأردنية تطلق موقع إلكتروني جديد لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج الموازي والدبلوم

الوكيل الإخباري-

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أطلقت وحدة القبول و التسجيل في الجامعة الاردنية اليوم بالتعاون مع مركز تكولوجيا المعلومات الموقع الإلكتروني الجديد لتقديم طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي لطلبة الثانوية العامة والدبلوم (التجسير).وعليه، فقد أكد المسجل العام في الجامعة الدكتور أشرف العدوان أن هذا الموقع يأتي كبوابة لتقديم الطلبات، تتيح للطلبة تعبئتها بشكل إلكتروني، بشكل أكثر سلاسة وسهولة من الموقع القديم؛ حيث تم تصميم الموقع وتطويره وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة.وللإطلاع على الموقع يرجى الدخول من خلال الرابط التالي :