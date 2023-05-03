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الأربعاء، 03-05-2023 08:28 م

الأردنية تناقش الخطط الدراسية المزمع إطلاقها للبرامج الصحية

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الوكيل الاخباري -  نظم معهد الصحة العامة في الجامعة الأردنية ورشة عمل لمناقشة الخطط الدراسية المزمع إطلاقها للبرامج الدراسية الصحية.

وناقش نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي مع ثلة من الخبراء والمتخصصين ومندوبي المؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، المواد الدراسية المدرجة في الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية الصحية المطروحة.

ووفقا لأبو كركي فإن المعهد يستعد لطرح ثلاثة برامج أكاديمية على مستوى الدراسات العليا هي: ماجستير صحة المرأة، و ماجستير الاقتصاد والسياسات الصحية، والدبلوم العالي في الرعاية التنفسية، لتلبية احتياجات سوق العمل . 

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