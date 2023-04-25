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الثلاثاء، 25-04-2023 09:15 م

الضمور : توجه لإعادة النظر بالخطط الدراسية بجامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور أن هناك توجه لإعادة النظر بالخطط الدراسية الجامعية لتضمينها مساقات نظرية وعملية في مجال التنمية المجتمعية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي لتعزز التربية الوطنية لدى الطلبة وتعمق مفاهيم انتمائهم بمجتمعاتهم وتحقق الحضور الفاعل على خارطة الإنجاز .

وأشار الضمور الى خطط دراسية ستعدها الجامعة لتنمية المهارات و صقل شخصية الطالب الجامعي المثقف القادر على توظيف المعرفة والمهارات والخبرات بصورة عملية.

واعلن عن ملتقى لخريجي جامعة آل البيت تحت التأسيس بهدف ايجاد فرص التواصل البناء بين الخريجين والجامعة .

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