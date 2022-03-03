الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-03-2022 08:58 م

الأردنية تناقش برامج إنشاء معهد الصحة العامة

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الوكيل الاخباري - أجمع خبراء وأكاديميون ومسؤولون في القطاع الصحي على الحاجة الماسة لإنشاء جهة ذات توجه وطني وإقليمي، تُعنى بالبحث العلمي والتدريب وتقديم برامج أكاديمية عُليا في مجال السياسات والصحة العامة تعمل تحت مظلة الجامعة الأردنية.

وأشاروا، في ندوة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وأدارها نائبه للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد مدير المركز الدكتور زيد عيادات، إلى ضرورة وضع الإطار القانوني الأنسب لهذا الكيان بشكل يمنحه مرونة كافية ليلعب دورًا وطنيًّا وإقليميًّا في رسم السياسات الصحية العامة ومد القطاع الصحي الوطني بالبيانات الموثوقة من خلال التدريب والبحث العلمي التطبيقي في مجالات الصحة العامة.

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