الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 06:55 م

مؤسسة التدريب المهني تبحث التعاون مع الأردني للتصميم والتطوير

2202217153024196040907


الوكيل الاخباري - زار مدير عام مؤسّسة التدريب المهني بالوكالة، عمر قطيشات، برفقة المساعد للشؤون الفنية ومدير مديرية تطوير الأعمال، المركزَ الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وعددا من المصانع التابعة له في منطقة الضليل، لبحث أطر التعاون بين المؤسسة والمركز.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، بحث قطيشات مع مدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران ومسؤولين في المركز، آليات التعاون في عدد من القضايا، خاصة الواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد والصناعات الجلدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخراطة المحوسبة (سي إن سي).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
1202224192712744037912

معهد تدريب مهني المفرق يعلن عن فتح باب التسجيل لعدد من التخصصات

w

يوم وظيفي في معهد تدريب الهاشمية

ام

المجلس التمريضي يعقد دورة إدارة الامتحانات الإلكترونية

w

مذكــرة تفاهـــم بين الجامعة الهاشمية وشركة نحن الخبراء لتدريب طلبة الاقتصاد

w

المساعد للعمليات والتدريب يتابع تجربة رماية صواريخ التيرمينيتر