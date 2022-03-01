مؤسسة التدريب المهني تبحث التعاون مع الأردني للتصميم والتطوير

الوكيل الاخباري - زار مدير عام مؤسّسة التدريب المهني بالوكالة، عمر قطيشات، برفقة المساعد للشؤون الفنية ومدير مديرية تطوير الأعمال، المركزَ الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وعددا من المصانع التابعة له في منطقة الضليل، لبحث أطر التعاون بين المؤسسة والمركز.



وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، بحث قطيشات مع مدير عام المركز العميد المهندس أيمن البطران ومسؤولين في المركز، آليات التعاون في عدد من القضايا، خاصة الواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد والصناعات الجلدية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخراطة المحوسبة (سي إن سي).

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





