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الخميس، 03-02-2022 10:42 م

مذكــرة تفاهـــم بين الجامعة الهاشمية وشركة نحن الخبراء لتدريب طلبة الاقتصاد

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 الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الهاشمية اليوم الخميس وشركة "نحن الخبراء" المستشارون لتطوير الأعمال مذكر تفاهم لتدريب طلبة الاقتصاد على استخدام برنامج (كويك بوكس).

وتهدف المذكرة إلى تدريب الطلبة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية على استخدام برمجية QuickBooks المحاسبية وتشجيعهم للحصول على شهادة QuickBooks Certified User عن طريق تدريبهم من خلال الالتحاق بالمساق التدريسي Computerized Accounting الدولي، على أن يتولى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على التدريب والتأهيل تدريب الطلبة على برمجية QuickBooks بالمنهجية التي يراها مناسبة حسب سياساتهم، كأن يدرج المادة ضمن مساق تطبيقات المحاسبة باستخدام الحاسوب أو كدورة منفصلة عن المساق.

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