"الأردنية لمتقاعدي الضمان" : 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار

الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة، إن 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، ومن الضروري أن تنظر المؤسسة لهذه الفئة لتحسين أوضاعها في أي تعديلات مستقبلية على قانونها.

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وبيّن خلال لقاء مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، أن توجهات الجمعية تسعى لبناء علاقات حوار وتعاون مشترك مع المؤسسة بما يخدم المتقاعدين .



وأكّد أن مؤسسة الضمان مؤسسة هي العمود الفقري للأمن الاجتماعي وللاقتصاد الوطني، مستعرضاً هموم المتقاعدين وأوضاعهم المعيشية.



وأشار إلى ضرورة أن تخلق المؤسسة أذرع ونوافذ تخدم متقاعدي محدودي ومتوسطي الدخل من خلال شبكة علاقاتها القوية مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني.



