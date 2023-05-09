توضيح حول آلية دفع رسوم الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن دفع رسوم الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند يتم من خلال الدفع الإلكتروني الموجودة على التطبيق دون أي عناء لتوفير على الجهد والوقت على المواطنين.



وبينت الوزارة لـ " الوكيل الإخباري" أن الخدمات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق سند تتيح تحميل الوثيقة المطلوبة لتبقى محفوظة في قائمة الطلبات أو خيار حفظها على الجهاز الخلوي الخاص بطالب الخدمة.

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وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين طلب إصدار او تجديد العديد من المستندات عبر منصة سند مع خيار توصيل المستندات او الشهادات عن طريق البريد الأردني أو شركة ارامكس او من خلال زيارة المؤسسة الحكومية المعنية حسب رغبة مقدم الطلب.



وقالت إن هذه الخدمات ذات أهمية عالية مثل خدمات جوازات السفر وخدمات الضمان الاجتماعي وخدمات الصناعة والتجارة وغيرها .



وكان قد أضافت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكثر من 50 خدمة حكومية جديدة على منصة "سند" الحكومية لعدد من المؤسسات الحكومية.