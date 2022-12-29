الأردنيون استقدموا 18 ألف عاملة منزل عام 2022

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

استقدم الأردنيون نحو 18 ألف عاملة منزل من عدة دول منذ بداية العام 2022 وفق نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لورانس أبو زيد.

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وأضاف أبو زيد اليوم الخميس"الوكيل الإخباري" أن الإقبال على استقدام العاملات كان ضعيفاً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2021 والذي بلغ عدد العاملات الذين تم استقدامهن إلى المملكة نحو 23 ألف عاملة.



وتابع " نستضيف عاملات المنازل من 6 دول وعادة تحظى اثيوبيا والفلبين بالحصة الأكبر ويليها باقي الدول منها نيبال، غانا،أوغندا و بنغلادش".



وحول مطالبات النقابة لتحسين أداء القطاع العام القادم ، طالب أبو زيد بالتشاركية مع وزارة العمل في الشروط والالتزامات التي يتم فرضها على القطاع مشيراً أن القطاع واجه بعض المشكلات الحقوقية للعاملات بسبب شروط وضعتها الوزارة .

