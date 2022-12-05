الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

تراجع أسعار القمح عالمياً إلى أقل مستوياتها في 3 أشهر

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

زيادة المخصصات الرأسمالية لوزارة التربية 33.4 مليون دينار.. وهذه أهم المشاريع

منح مالية لأسر في المفرق وجرش وعجلون وعمان وإربد ومأدبا - تفاصيل

9 محافظات دون أي مخصصات لتطوير النقل البري فيها - أسماء

المعايطة يكرم الملازم الجالودي لدورها في إنقاذ شخص حاول الانتحار

النجار: خطأ رواية "ميرا" فادح.. واستقالة جماعية للجنة الإجازة

الإثنين، 05-12-2022 03:26 م

التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

1670242742524


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للدورة السابعة عشرة للعام الدراسي 2022/2023.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور عبد السلام الشناق خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الدورة من الجائزة التي انطلقت في دورتها الأولى عام 2005 تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة لأبنائنا وبناتنا الطلبة.


وأشار الشناق في الحفل الذي أقامته الوزارة في قاعة مسرح معهد اليوبيل، إلى أن نحو 800 ألف طالب وطالبة شاركوا في الدورة من جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، لافتا إلى أن المشاركين تتراوح أعمارهم من التاسعة إلى السابعة عشرة، بإشراف معلمين ومعلمات يتمتعون بأعلى درجات المهنية والحرفية.


وأكد أهمية هذه الجائزة في بناء الثقة بالنفس، والتحدي مع الذات، واكتساب الطالب ثقافة صحية بمستوى عال، والتي تعد محوراً مهماً يتيح للطلبة تحقيق التوازن من خلال إعداد طالب منتم ومعتز بوطنه وقيادته الهاشمية، داعيا إلى دعم الجهود، ونشر ثقافة النشاط الرياضي الذي يفتح لطلبتنا آفاق المنافسة والإبداع.


وأعرب الشناق عن تقدير الوزارة لمعهد ومدرسة اليوبيل ممثلا بإدارته وكوادره المختلفة لاحتضانه حفل إطلاق الجائزة ومساهمته في إنجاح هذه المبادرة.


وتضمنت فعاليات الحفل فقرة فنية موسيقية قدمتها فرقة مدرسة عبدالله ابن أم مكتوم التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا، وكورال معهد اليوبيل / لواء الجامعة، وفقرة رياضية قدمتها طالبات مدرسة ضاحية الرشيد/ لواء الجامعة، وفقرة رياضية قدمتها مدرسة الملكة رانيا / لواء قصبة عمان، وأغنية "دار أهلنا" قدمتها طالبات مدرسة عرجان الثانوية / لواء قصبة عمان.


وفي ختام الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين التربويين وأبناء الأسرة التربوية والطلبة، أوقد الشناق الشعلة معلنا انطلاقة الجائزة في دورتها السابعة عشرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120221614045786664076

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

1120222819840176792745

وزير الأوقاف يؤكد ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لجميع المساجد

1670248243487

الحنيفات يتفقد نتائج مكافحة الذباب المنزلي في منطقة المغطس والبحر الميت

1670244365961

جلسة حوارية في اليرموك حول أخلاقيات العمل التطوعي

file

بيان من ديوان الخدمة حول تعيين 100 مؤذن وخادم مسجد

_120577619_e84db869-b55e-43f2-bc2c-b5fadb1a3a24

الحلالمة يكشف طبيعة علاج الإصابة بالفيروس المخلوي

أخبار متعلقة
0L5A1748

الأشغال تتعامل مع 82 بلاغا خلال حالة عدم الاستقرار الماضية

M63A8882

ديوان المحاسبة: تجاوزات بملف البعثات في وزارة التربية التعليم

WhatsApp Image 2022-11-14 at 4.13.48 PM

أبو السمن يبحث المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال

0L5A1806

11.2 مليون نسمة عدد سكان الأردن

IMG_2802

1269 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-11-09 at 4.28.46 PM

إنقاذ شخصين تعرضت مركبتهما للغرق في المفرق - فيديو