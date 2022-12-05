التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للدورة السابعة عشرة للعام الدراسي 2022/2023.

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وقال مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور عبد السلام الشناق خلال رعايته حفل الإطلاق مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الدورة من الجائزة التي انطلقت في دورتها الأولى عام 2005 تأتي بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



وأشار الشناق في الحفل الذي أقامته الوزارة في قاعة مسرح معهد اليوبيل، إلى أن نحو 800 ألف طالب وطالبة شاركوا في الدورة من جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث، لافتا إلى أن المشاركين تتراوح أعمارهم من التاسعة إلى السابعة عشرة، بإشراف معلمين ومعلمات يتمتعون بأعلى درجات المهنية والحرفية.



وأكد أهمية هذه الجائزة في بناء الثقة بالنفس، والتحدي مع الذات، واكتساب الطالب ثقافة صحية بمستوى عال، والتي تعد محوراً مهماً يتيح للطلبة تحقيق التوازن من خلال إعداد طالب منتم ومعتز بوطنه وقيادته الهاشمية، داعيا إلى دعم الجهود، ونشر ثقافة النشاط الرياضي الذي يفتح لطلبتنا آفاق المنافسة والإبداع.



وأعرب الشناق عن تقدير الوزارة لمعهد ومدرسة اليوبيل ممثلا بإدارته وكوادره المختلفة لاحتضانه حفل إطلاق الجائزة ومساهمته في إنجاح هذه المبادرة.



وتضمنت فعاليات الحفل فقرة فنية موسيقية قدمتها فرقة مدرسة عبدالله ابن أم مكتوم التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا، وكورال معهد اليوبيل / لواء الجامعة، وفقرة رياضية قدمتها طالبات مدرسة ضاحية الرشيد/ لواء الجامعة، وفقرة رياضية قدمتها مدرسة الملكة رانيا / لواء قصبة عمان، وأغنية "دار أهلنا" قدمتها طالبات مدرسة عرجان الثانوية / لواء قصبة عمان.



وفي ختام الحفل الذي حضره عدد كبير من المسؤولين التربويين وأبناء الأسرة التربوية والطلبة، أوقد الشناق الشعلة معلنا انطلاقة الجائزة في دورتها السابعة عشرة.