الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة نسبياً على غير العادة لمثل هذا الوقت من العام بعد غد الاثنين .



وأضاف عقل أن انخفاض ملموس وكبير سيطرأ على درجات الحرارة يوم الاثنين لتسجل العظمى حوالي 22 درجة مئوية بالعاصمة عمان وأقل من ذلك بالمرتفعات الجبلية العالية وتتكاثر الغيوم تدريجيا وتصبح الفرصة قائمة لهطول زخات امطار في اجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة ويطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة ليلة الأثنين على الثلاثاء لتسجل الصغرى حوالي 13 درجة مئوية فقط وأقل من ذلك في المرتفعات الجبلية العالية مما يستدعي ارتداء معاطف شتوية ليلة الاثنين على الثلاثاء بالخارج .

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