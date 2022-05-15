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الأحد، 15-05-2022 11:09 ص

ضبط وإزالة اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين بطاقة 100م3/ ساعة.

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وقالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن "مياهنا" إن نظام المراقبة عن بعد (SCADA ) كشف انخفاضا في كميات المياه في خط ناقل الزارة ماعين بطاقة (100م3/ساعة ) حيث قامت كوادرها التفتيشية العاملة يوم الجمعة 15 أيار 2022 في شركة مياهنا/ مديرية الفاقد بالتعاون مع المنسق الأمني والرقابة الداخلية في سلطة المياه بتنظيم حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ مديرية شرطة غرب البلقاء وتم ضبط عدة اعتداءات على المناهل (هواية رئيسية) على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين في منطقة الرامة بين محطة (1) ومحطة (2) يتمثل بسحب خطوط لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة. 


وأضافت أن الكوادر الفنية أزالت الاعتداءات وأعدّت الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

 

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون خاصة في هذه الظروف المائية الحرجة التي يعانيها قطاع المياه نتيجة نقص كميات المياه لإنجاح الجهود التي تبذلها للوصول إلى الردع العام معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن المعتدين الذين سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية.

 

وأكدت أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، لافتة إلى أن الأجهزة المختصة تواصل جهودها بالبحث عن المعتدين لاحالتهم للقضاء.

 




 

 


 

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