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الإثنين، 19-12-2022 02:49 م

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

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الوكيل الإخباري - شيع الأردنيون اليوم الاثنين، في العاصمة عمان، الناشط السياسي والنائب الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق ليث شبيلات، الذي وافته المنية أمس الأحد عن عمر ناهز 80 عاما.

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وحضر تشييع الجثمان عدد من الشخصيات الوطنية والحكومية والبرلمانية.


ولد شبيلات في عمان يوم 28 أكتوبر 1942 ، بدأ دراسته الابتدائية في الكلية الأهلية في بيروت حيث كان والده سفيراً للأردن في عهد بشارة الخوري ورياض الصلح ثم انتقل إلى الكلية الإسلامية في عمان لسنة واحدة وكلية Terra Sancta حتى عم 1956، عاد بعدها إلى بيروت ملتحقاً بالكلية العامة فيها وتخرّج عام 1959، ثم التحق بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخرّج عام 1964، حصل بعدها على درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات من جامعة جورج واشنطن عام 1968.


 




 

 


 

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