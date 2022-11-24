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الخميس، 24-11-2022 01:17 م

المطاعم تشارك بخصومات تصل إلى 25% في الجمعة البيضاء

ش


الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة 
تشارك نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في خصومات الجمعة البيضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع بنسبة تتراوح من 10 إلى 25% .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" إن العديد من المطاعم في العاصمة عمان أعلنت منذ أمس الأربعاء عن خصومات الجمعة البيضاء وذلك لتنشيط الحركة الشرائية أسوة بباقي القطاعات .


ونوهت أن الوجبات السريعة منها الشاورما والبرجر هي التي ستحظى بالخصومات وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها من المواطنين .


وتوقعت نقابة المطاعم أن يكون الإقبال جيداً وملحوظاً غداً الجمعة بالتزامن مع عرض مباريات كأس العالم 2022 .


 




 

 


 

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