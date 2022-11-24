المطاعم تشارك بخصومات تصل إلى 25% في الجمعة البيضاء

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

تشارك نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في خصومات الجمعة البيضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع بنسبة تتراوح من 10 إلى 25% .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" إن العديد من المطاعم في العاصمة عمان أعلنت منذ أمس الأربعاء عن خصومات الجمعة البيضاء وذلك لتنشيط الحركة الشرائية أسوة بباقي القطاعات .



ونوهت أن الوجبات السريعة منها الشاورما والبرجر هي التي ستحظى بالخصومات وذلك بسبب الإقبال الكبير عليها من المواطنين .



وتوقعت نقابة المطاعم أن يكون الإقبال جيداً وملحوظاً غداً الجمعة بالتزامن مع عرض مباريات كأس العالم 2022 .

