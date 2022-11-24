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الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

الخميس، 24-11-2022 01:36 م

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم على مروجي المواد المخدرة ممن ينشرون تلك السموم بين أفراد المجتمع وتعاملوا خلال الـ 48 ساعة الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 8 مروجين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة.

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وبين أنه العاصمة عمان تم التعامل مع 5 قضايا ألقي القبض خلالها على 5 مروجين وضبط في القضية الأولى 7 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي الثانية ضبطت 5 كفوف حشيش ، فيما ضُبط بحوزة المقبوض عليه في القضية الثالثة على 7 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال وسلاحان ناريان ، وضبط 7 كفوف حشيش في القضية الرابعة، وفي القضية الأخيرة وبعد إلقاء القبض على المروج وبتفتيش منزله عثر داخله على نصف كيلو كريستال وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة.


وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين في الأولى ضبط بحوزة المروج 4 الاف حبة مخدرة فيما ضبط بحوزة المروج الثاني 7 كفوف من مادة الحشيش، وفي القضية الأخيرة داخل مطار الملكة علياء ضُبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من الكرستال المخدر مع شخص قام بإحضارها من إحدى الدول بقصد بيعها .


وجرت إحالة كافة القضايا لمدعي عام محكمة أمن الدولة .


 




 

 


 

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