الأردنيون يودعون ' الجمعة الأخيرة' في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - يودع الأردنيون غدا "الجمعة الأخيرة " في شهر رمضان المبارك ، وداع على أمل اللقاء في الشهر الفضيل ، بعيدا عن كابوس وباء كورونا ، الذي ما زال يُلقي بظلاله على العالم بشكل عام ، وعلى الأردنيين بشكل خاص .

اضافة اعلان



جمعة الخير والبركة ، وجمعة تجتمع فيه الأدعية والصلوات ، والتضرّع إلى الله أن يُبلغنا رمضان العام القادم " لا فاقدين ولا مفقودين" ، وأن تعود الحياة إلى مجاريها ،بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، وبعيدا عن كورونا، داعين أن تكون الأيام القادمة أيام هناء ورخاء بلا وباء.

وسيبدأ العدّ التنازلي لانتهاء شهر الصيام والقيام ، وانتهاء الشهر الفضيل ، أمام قسوة غياب الطقوس الاجتماعية والرمضانية ، لاستقبال عيد الفطر السعيد ، على وقع الحسرة ، بعدم "اللمات العائلية " المعتادة، التي تعتبر طقوسا اجتماعية في العيد..

فكل عام وأنتم إلى الله أقرب ,, وأعاد الله الشهر الفضيل باليُمن والبركات.