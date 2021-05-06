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الخميس، 06-05-2021 09:37 ص

تضرّع إلى الله أن يُبدّد الغمّة

الأردنيون يودعون ' الجمعة الأخيرة' في شهر رمضان

جمعة
مصلٍ في أحد المساجد بعمان


الوكيل الإخباري - يودع الأردنيون غدا "الجمعة الأخيرة " في شهر رمضان المبارك ، وداع على أمل اللقاء في الشهر الفضيل ، بعيدا عن كابوس وباء كورونا ، الذي ما زال يُلقي بظلاله على العالم بشكل عام ، وعلى الأردنيين بشكل خاص .

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جمعة الخير والبركة ، وجمعة تجتمع فيه الأدعية والصلوات ، والتضرّع إلى الله أن يُبلغنا رمضان العام القادم " لا فاقدين ولا مفقودين" ، وأن تعود الحياة إلى مجاريها ،بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، وبعيدا عن كورونا، داعين أن تكون الأيام القادمة أيام هناء ورخاء بلا وباء.

 

وسيبدأ العدّ التنازلي لانتهاء شهر الصيام والقيام ، وانتهاء الشهر الفضيل ، أمام قسوة غياب الطقوس الاجتماعية والرمضانية ، لاستقبال عيد الفطر السعيد ، على وقع الحسرة ، بعدم "اللمات العائلية " المعتادة، التي تعتبر طقوسا اجتماعية في العيد..

 

فكل عام وأنتم إلى الله أقرب ,, وأعاد الله الشهر الفضيل باليُمن والبركات.

 

 

 




 

 


 

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