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الخميس، 08-04-2021 02:52 م

الإفتاء لـ الوكيل : رخصة إفطار لمرضى كورونا في رمضان

الوكيل رمضان


الوكيل الإخباري - خاص - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام حسان أبو عرقوب، إن المصابين بفيروس كورونا لهم رخصة للإفطار في شهر رمضان المبارك وذلك عند ثبوت إصابتهم أو ظهور أعراض واضحة عليهم .

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وأضاف أبو عرقوب، الخميس، لـ " الوكيل الإخباري" أنه استنادا للاية القرانية " قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فانه يجوز للمريض أو المسافر الإفطار بسبب المرض أو السفر وعليه القضاء بعد انتهاء الشهر الفضيل وهذه رخصة من الله تعالى لعباده، كي يخفف عنهم.


وتابع " فالمريض الذي إن صام خشي على نفسه الهلاك أو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة، أو خشي حدوث ضرر واضح بصحته أو إزدياد مرضه، أو تأخر شفائه، جاز له أن يفطر وعليه القضاء عند المقدرة ".


 




 

 


 

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