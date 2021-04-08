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الخميس، 08-04-2021 02:14 م

متابعة جاهزية مسلخ عمان والسوق المركزي لشهر رمضان

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الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة  الخميس جاهزية السوق المركزي ومسلخ عمان لشهر رمضان ، واكد على ضرورة ديمومة العمل لرفد السوق المحلي والمستهلكين بالمنتجات البستانية واللحوم والاسماك خلال شهر رمضان.

واشار الشواربة ان الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا الذي يواجه البلاد كسائر دول العالم يستدعي إتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ سلامة المواطنين عملاً باوامر الدفاع بالتشديد على التباعد والالتزام في ارتداء الكمامات وعمليات التعقيم المستمرة لمرافق المسلخ والسوق المركزي للخضار والفواكه.

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وأطلع الشواربة على الخدمات داخل السوق للتسهيل على المزارعين والمواطنين وسير الحركة فيه ، والكميات الواردة للسوق من الخضار والفواكة التي يصل معدلها اليومي ما بين ( 3000 الى 3500 طن ) .

واطلع الشواربة في مسلخ عمان على خطة العمل لشهر رمضان المبارك من اعمال صيانة كاملة لخطوط الانتاج والثلاجات مع تجهيز المعدات والمستلزمات اللازمة  لملائمة الزياده المتوقعة في أعداد الذبحيات .  

ووجه بزيادة ساعات العمل لتصبح من السادسة صباحا ولغايات السادسة مساء للمعاينات واعمال الذبح مع إستمرار استقبال شحنات اللحوم المبرده والمواشي الحية على مدار الساعة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من اللحوم خلال الشهر الفضيل . وضمان تقديم لحوم ذات مواصفات صحية وجودة متميزة للمستهلك الاردني.

وأكد الشواربة أن الاستمرار في  تقديم غذاء صحي وآمن هو من أولويات الخدمات التي تقدمها دائرة المسالخ مع الحفاظ على تطبيق الأشتراطات الصحية بكل كفاءه في ظل وجود جائحة كورونا ، معرباً عن إعتزازه  بكوادر دائرة المسالخ على جهودهم المتميزه في تقديم الخدمات الصحية والغذائية . 

 




 

 


 

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