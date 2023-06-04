الأردن استورد 257 الف برميل نفط من العراق خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري - بينت أرقام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ان مجمل ما استورده الأردن من النفط العراقي خلال شهر أيار الماضي بلغ 257 ألف برميل.

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وقالت البيانات، إن معدل الاستيراد اليومي بلغ 8 آلاف برميل، تُنقل من خزانات جيهان في كركوك عبر صهاريج إلى مصفاة البترول في الزرقاء.



بلغ المعدل الأولي لسعر البيع نحو 59.55 دولاراً للبرميل الواحد وهو بموجب الاتفاق مع العراق سعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولاراً عن السعر العالمي.



وكان الأردن قد وقع عقداً مع العراق لاستئناف توريد النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصاً 16 دولاراً للبرميل الواحد.

