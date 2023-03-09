الأردن الثامن عالمياً ضمن قائمة أفضل برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار لعام 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بين مؤشر (هيلني أند بارتنرز العالمي) أن الأردن احتل المرتبة الثامنة عالمياً في برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار.



ووفقا للمؤشر، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت كل الأردن ومصر بذات الترتيب، فيما تصدرت مالطا القائمة لتكون صاحبة افضل برنامج لمنح الجنسية مقابل الاستثمار.



وجاء بالترتيب الثاني النمسا، والثالث الجبل الأسود، والترتيب الرابع كل من غرينادا وسانت لوسيا .

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وفي الترتيب الخامس جاءت كل من انتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس، والترتيب السادس دومينيكا، والسابع تركيا.



وحصلت مقدونيا الشمالية على الترتيب التاسع، وفانواتو على الترتيب العاشر، وكمبوديا في الترتيب الحادي عشر .



وجاءت هذه القائمة وفقاً لعدة مؤشرات لقياس افضل برامج أهمها ( السمعة الطيبة، وجودة الحياة، وعدد الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول، إلى جانب متطلبات الاستثمار، ومتطلبات الإقامة، والشفافية ) .