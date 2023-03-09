الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الشؤون السياسية يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة

خرفان وبيكر يطلعان على احتياجات مخيم الوحدات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

اعلان هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى بريطانيا

المياه: 113 مليون م3 في السدود بنسبة 40% من سعتها التخزينية

طالب يتعرض لضرب وحشي من زملائه في المدرسة بعمان

بيان هام من مركز الفلك الدولي حول رؤية هلال رمضان في الأردن - صورة

التربية: التسجيل لامتحان التوجيهي يبدأ الأحد المقبل

الأردن الثامن عالمياً ضمن قائمة أفضل برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار لعام 2023

ثلاثة أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في إسبانيا

الخميس، 09-03-2023 03:05 م

الأردن الثامن عالمياً ضمن قائمة أفضل برامج منح الجنسية مقابل الاستثمار لعام 2023

jordan citizenship by investment program


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بين مؤشر (هيلني أند بارتنرز العالمي) أن الأردن احتل المرتبة الثامنة عالمياً في برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار. 

ووفقا للمؤشر، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" جاءت كل الأردن ومصر بذات الترتيب، فيما تصدرت مالطا القائمة لتكون صاحبة افضل برنامج لمنح الجنسية مقابل الاستثمار. 

وجاء بالترتيب الثاني النمسا، والثالث الجبل الأسود، والترتيب الرابع كل من غرينادا وسانت لوسيا .

اضافة اعلان


وفي الترتيب الخامس جاءت كل من انتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس، والترتيب السادس دومينيكا، والسابع تركيا. 

وحصلت مقدونيا الشمالية على الترتيب التاسع، وفانواتو على الترتيب العاشر، وكمبوديا في الترتيب الحادي عشر . 

وجاءت هذه القائمة وفقاً لعدة مؤشرات لقياس افضل برامج أهمها ( السمعة الطيبة، وجودة الحياة، وعدد الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول، إلى جانب متطلبات الاستثمار، ومتطلبات الإقامة، والشفافية ) .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

وزير الشؤون السياسية يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة

w

خرفان وبيكر يطلعان على احتياجات مخيم الوحدات

1

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

w

اعلان هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى بريطانيا

1678368888634

إنجاز مشروع خط ناقل للصرف الصحي في إربد

dl0npic0

المؤسسة التعاونية تتفقد تعاونيات زراعية في الأغوار الجنوبية

أخبار متعلقة
540c0028-cdce-414e-b16d-cde76bd2fc5b

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقائمين على المستشفى الميداني بتركيا

220231594525878250068

وزير الخارجية يصل إلى أنطاكيا للتعبير عن تعازي الأردن وتضامنه مع تركيا بعد الزلزال

6666

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

63e39b7bd32bd

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا