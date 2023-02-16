الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 04:21 م

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقائمين على المستشفى الميداني بتركيا

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الوكيل الإخباري - نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للقائمين على المستشفى الميداني العسكري الأردني في قهرمان مرعش في تركيا، واعتزازه بالدور الإنساني المهم الذي يقومون به لمساندة الأشقاء بهذه المحنة التي يمرون بها نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا. 

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واطّلع الصفدي، خلال زيارته للمستشفى الذي جهزته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، على الجهود التي تقوم بها مرتبات المستشفى الميداني الذي يضم طاقماً مكوناً من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريراً وغرفة عمليات، ومختبرات، وغرفة عناية حثيثة، بالإضافة إلى صيدلية، بتخصصات مختلفة. 


وأكد الصفدي استمرار الأردن بتقديم كل المساعدة الممكنة لتلبية احتياجات الشعب التركي الشقيق، لتجاوز هذه المحنة الصعبة.


 




 

 


 

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