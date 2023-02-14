وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني إن الرحلات السياحية بين الأردن وتركيا لم تتأثر بعد الزلزال المدمر.

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وأضاف الغلاييني اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن أغلب الرحلات السياحية من وإلى تركيا وجهتها مدينة اسطنبول والتي تعتبر بعيدة نسبياً عن مناطق وقوع الزلزال.



وأشار أن معدل الرحلات بين الأردن وتركيا 6 رحلات يومياً خلال موسم الشتاء الحالي منوهاً أن نسبة عدد المسافرين من الأردن إلى تركيا انخفضت 60% في الشتاء عن فصل الصيف .



وتوقع عودة نشاط الرحلات السياحية بين الأردن وتركيا بعد انتهاء شهر رمضان القادم .

