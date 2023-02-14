الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

الثلاثاء، 14-02-2023 01:31 م

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

6666


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة ورئيس لجنة السياحة الصادرة باسم الغلاييني إن الرحلات السياحية بين الأردن وتركيا لم تتأثر بعد الزلزال المدمر.

اضافة اعلان


وأضاف الغلاييني اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن أغلب الرحلات السياحية من وإلى تركيا وجهتها مدينة اسطنبول والتي تعتبر بعيدة نسبياً عن مناطق وقوع الزلزال.


وأشار أن معدل الرحلات بين الأردن وتركيا 6 رحلات يومياً خلال موسم الشتاء الحالي منوهاً أن نسبة عدد المسافرين من الأردن إلى تركيا انخفضت 60% في الشتاء عن فصل الصيف .


وتوقع عودة نشاط الرحلات السياحية بين الأردن وتركيا بعد انتهاء شهر رمضان القادم .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8852

مصدر: سيتم مراعاة معادلة الشهادات الجامعية للطلبة الأردنيين في تركيا

1676373180077

الجامعة العائمة تصل شواطئ العقبة

الدلابيح

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

عمر

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

WhatsApp Image 2023-02-14 at 1.48.17 PM

الزيادات يستقبل نائب وزير العدل الألمانية

1676368748101

الخدمة المدنية يطلق مشروع الكفايات الوظيفية في مرحلته الأولى

أخبار متعلقة
63e39b7bd32bd

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

new_231336_3448_soc

الصرافين: حركة تحويل نشطة من الأردن لسوريا وإعفاء العمولات حتى 16 الجاري

220239151115270373533

الأردنيون يؤدون اليوم صلاة الغائب على ضحايا زلزال سوريا وتركيا

5202227122358519640995 (1)

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

elaosboa10742

الجيولوجيين : لا يمكن التنبؤ بحدوث ارتدادات زلزالية على منطقتنا بعد زلزال تركيا

8

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن