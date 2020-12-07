الإثنين 07-12-2020
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الإثنين، 07-12-2020 10:22 م

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

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  الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة الأثنين، إنّ الأردن مع نهاية عام 2022 سيكون جاهزا لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية.
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وأضاف الرواشدة، لـ"المملكة"، أن الأردن بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين عليه التزام ويعمل وفق خطة وبرنامج زمني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مرحلة ثانية من الاتفاق تعزز منظومة الربط الكهربائي.

وقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 غيغاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قالت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن الربط الكهربائي الأردني- العراقي مهم في إطار منظومة الربط الكهربائي العربي، ما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي.

وأضافت الزواتي، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار.


 




 

 


 

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