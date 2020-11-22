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الأحد، 22-11-2020 06:29 م

توزيع الكهرباء: حملة لإزالة المخالفات على الشبكة في الأغوار الوسطى

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الوكيل الاخباري - شرعت شركة توزيع الكهرباء بحملة على المخالفات العالقة والموصولة بشكل غير قانوني على الشبكة الكهربائية في بعض مناطق الأغوار الوسطى.
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ووفق مساعد مدير عام الشركة لشؤون تطوير الأعمال الناطق الرسمي باسم الشركة المهندس سامي الزواتين، فإن الحملة تهدف إلى إزالة العبث والاستجرار غير المشروع وإلى حماية المواطنين من المخاطر التي تتسبب بها تلك المخالفات نظرا لما تشكله من تهديد حقيقي على السلامة العامة للأرواح والممتلكات.

وحذر الزواتين في بيان اليوم الأحد، من خطورة مواصلة البعض لاستجرار التيار الكهربائي وضرورة التوقف عن تلك الطرق غير المشروعة لما تشكله من خطر على سلامتهم وسلامة موظفي الشركة.

 




 

 


 

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