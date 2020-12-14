الأردن في المرتبة 79 عالميا في مؤشر المعرفة

الوكيل الإخباري - احتل الأردن المرتبة 79 عالميا من بين 138 دولة، والتاسعة عربيا، في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، حيث يظهر المؤشر أن أداء الأردن متوسط من حيث البنية التحتية المعرفية.

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المؤشر، الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يظهر أن الأردن احتل المرتبة 21 بين 36 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة.



ويُعنى مؤشر المعرفة العالمي بالطبيعة المتعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات وهي التعليم قبل الجامعي؛ التعليم التقني والتدريب المهني؛ التعليم العالي؛ البحث والتطوير والابتكار؛ تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات؛ والاقتصاد؛ إضافة إلى البيئات التمكينية.



