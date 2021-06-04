الجمعة 04-06-2021
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الجمعة، 04-06-2021 02:42 م

من أصل 80 مليون جرعة

الأردن في خطة الرئيس الأمريكي لتوزيع لقاح كورونا

لقاج
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، إنّ أميركا ستوزع 25 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أصل 80 مليون جرعة على باقي العالم.

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وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة ستتبرع بنحو 19 مليون جرعة من إمداداتها من لقاحات كورونا من خلال البرنامج الدولي لتشارك اللقاح "كوفاكس".


ومن خلال كوفاكس، ستذهب 6 ملايين جرعة إلى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو 7 ملايين جرعة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وما يقرب من 5 ملايين جرعة إلى إفريقيا.

 

وأشار، إلى أن الجرعات المتبقية، التي تصل لأكثر من 6 ملايين، ستذهب بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى دول من بينها كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية، والضفة الغربية وغزة وأوكرانيا وكوسوفو وهايتي وجورجيا ومصر والأردن والعراق واليمن، بالإضافة إلى عمال الخطوط الأمامية للأمم المتحدة.

 

وقال بايدن في بيان "نتشارك في هذه الجرعات ليس بغرض الحصول على خدمات أو انتزاع تنازلات".


وأضاف " لا شكّ أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت، ولكن تم توجيه الإدارة الأمريكية إلى استخدام جميع أدوات الحكومة الأميركية لحماية الأفراد من هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن. وسيتمّ تحديد نوع اللقاح والكميات المحددة ومشاركتها بينما تعمل الإدارة على حلّ القضايا المتعلّقة بالمعايير اللوجستية والتنظيمية وغيرها من المعايير الخاصة بكل منطقة وبلد".


 




 

 


 

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