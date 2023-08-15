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الثلاثاء، 15-08-2023 06:39 م

الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التشاور للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

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الوكيل الاخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، محادثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.اضافة اعلان


وأكد الوزيران اعتزازهما بما يربط المملكتين من علاقاتٍ تاريخيةٍ وطيدة في مختلف المجالات، في ظل توجيهات قيادتي البلدين إدامة التشاور الوثيق حيال ما يخدم المصالح المشتركة وتنسيق المواقف إزاء المستجدات الإقليمية وتطورات القضايا الدولية وانعكاساتها على المنطقة.

وبحثا الجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وبما يخدم قضايا الأمة ومصالحها ويعالج التحديات التي تواجهها ويخفف من تداعياتها.

كما أكّد الوزيران، خلال اللقاء الذي سبق انعقاد أعمال اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، استمرار التشاور والتنسيق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وبما ينسجم مع مخرجات اجتماعي جدّة وعمّان.

 




 

 


 

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