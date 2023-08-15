الصفدي وشكري يؤكدان مواصلة التشاور حيال التطورات السياسية في المنطقة

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال ما يخدم العلاقات الأردنية المصرية وآليات التعامل مع مختلف التطورات السياسية في المنطقة.وأشاد الوزيران، في اجتماعهما قبيل اجتماع متابعة لآلية التعاون الثلاثي مع العراق في القاهرة، الثلاثاء، بالتطوّر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وبمخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي استضافت عمّان دورتها الحادية والثلاثين الأسبوع الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.وفيما يخص التعاون الثلاثي مع العراق وجهود البلدين في تحقيق تقدّمٍ في هذه الآلية التكاملية، بحث الوزيران التحضيرات لعقد القمة الثلاثية المقبلة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية، والمشروعات المتفق على تنفيذها في سياق آلية التعاون الثلاثي.وبحث الوزيران التنسيق المشترك إزاء جهود حل الأزمة السورية، ومن خلال لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية في سوريا، التي تستضيف مصر اجتماعاتها اليوم بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق ولبنان وسوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية.