الأردن يبحث القمة الثلاثية المرتقبة مع العراق ومصر

الوكيل الاخباري -

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بحث السفير الأردني ببغداد منتصر الزعبي، اليوم الخميس، مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مذكرات تفاهم واتفاقيات بين العراق والأردن.وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي، أن الحلبوسي بحث مع السفير الأردني الزعبي، العلاقات الثنائية، وأهمية تفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم، والاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية المبرمة بين البلدين.وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا أيضا استمرارالتنسيق والتعاون الإستراتيجي بين بغداد وعمان، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.وتناول اللقاء، بحث آفاق التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري، والقمة الثلاثية المرتقبة في بغداد.