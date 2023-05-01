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الإثنين، 01-05-2023 01:07 م

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

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الوكيل الإخباري - ناقش مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مع ممثلي هيئات الدواء العربية التفاصيل الفنية لمقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء الذي تعقده جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) وتستضيفه المملكة العربية السعودية في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في الرياض.اضافة اعلان


وأشار مهيدات إلى أن إنشاء الوكالة العربية للدواء سيعزز قدرات التصنيع الدوائي في المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والجهات العربية المعنية بالدواء كما سيعزز بالتالي التعاون مع مختلف هيئات الدواء العالمية وفتح أسواق جديدة للأدوية والمستلزمات التي تصنعها الدول العربية، وهو ما سيسهم في دعم ورفد عجلة اقتصاد دول الوطن العربي.

وأكد مهيدات على مواصلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية كهيئة مرجعية ريادية لضمان سلامة وجودة الغذاء وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية، التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في القطاع  الأدوية مع الأشقاء العرب في إطار تحقيق التكامل الدوائي العربي وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية والمستلزمات والأجهزة الطبية لدى الدول العربية وفتح أسواق جديدة أمامها.

ويشار إلى أن الاجتماع يأتي ضمن إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (10) الصادر عن الدورة العادية 57 لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت بتاريخ 22 أيار 2022 في جنيف والقرار رقم (17)‫ الصادر عن الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 14 آذار  2023، حيث نصت فقرته الأولى على الموافقة من حيث المبدأ على ‬مقترح جمهورية مصر العربية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) على أن يكون مقرها جمهورية مصر العربية على أن يعرض على اجتماع الهيئات العربية للدواء لمناقشة كافة التفاصيل الفنية ومن ثم إحالته إلى ‫لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشته في دورتها القادمة.

 




 

 


 

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