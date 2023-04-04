مهيدات يطلق نظام التفتيش الإلكتروني على منشآت الشاورما

الوكيل الإخباري -

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أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات المرحلة الثانية من خطة تطوير التفتيش المتمثلة بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على منشآت تجهيز وبيع وتداول الشاورما في العاصمة عمان كمرحلة أولية لتعميم تطبيق النظام لاحقا في كافة محافظات المملكة.وبين مهيدات في بيان صحفي أن النظام الإلكتروني المذكور يقيم درجة خطورة منشأة الشاورما بناء على المخالفات التي قد ترصد من قبل مفتشي المؤسسة خلال الزيارة التفتيشية حسب نظام scoring system والذي يصنف كل مخالفة حسب درجة خطورتها بالاعتماد على طبيعة السلبية ووزنها الذي تم تحديده بناء على الدراسات العلمية وعليه يتم تحديد الإجراء اللازم حيال المنشأة لغايات تلافي السلبيات مع مراعاة التدرج بالعقوبة اعتمادا على درجة خطورة السلبية وتأثيرها على مأمونية وصحة الغذاء .وأشار إلى أن هذا النظام يتيح إمكانية إدخال البيانات الأساسية للزيارة إلكترونيا من قبل المفتش وتحميل صور واقعية للسلبيات ساعة الكشف مما يمكن المفتش من العودة إلى السلبيات المرصودة خلال الزيارات السابقة للمنشأة للتأكد من تلافيها.وأضاف مهيدات أن تطبيق النظام جاء ضمن خطة التطوير الشاملة لمنظومة التفتيش وفق أحدث المعايير العالمية ووفقا للقوانين والتعليمات الناظمة لأعمال التفتيش لتعزيز كفاءة التفتيش والشفافية والاستخدام الأمثل للموارد وبما ينعكس على الارتقاء بمستوى الرقابة على سلامة الغذاء والحد من المخالفات التي قد تؤثر على توفير غذاء آمن وصحي خلال جميع مراحل تداوله.ويشار إلى أن المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني التي أطلقت نهاية عام 2021 شملت استحداث قاعدة بيانات المنشآت الغذائية وأتمتة ملفات كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة حيث تتضمن هذه الملفات الإلكترونية البيانات الأساسية للمنشأة بما فيها الموقع والرقم الوطني ورقم رخصة المهن ورقم الملف الإلكتروني، ويذكر أن النظام تم استحداثه وتطويره من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات ومديرية شؤون المناطق في المؤسسة.