الغذاء والدواء: فيروس متلازمة البقع البيضاء في الروبيان لا يشكل قلقاً على سلامة الغذاء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن فيروس متلازمة البقع البيضاء لا يشكل مصدر قلق على سلامة الغذاء والصحة العامة ولا ينتقل إلى الإنسان في حال استهلاك الروبيان المصاب.

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وبينت المؤسسة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أن منتجات الروبيان الجاهزة للأكل المستوردة للمملكة سواء الطازجة أو المجمدة آمنة وتخضع للفحوصات المخبرية حسب القاعدة الفنية الخاصة بها.



وكانت السلطات السعودية قررت فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند بعد ان تبين ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء، على منتجات الروبيان المجمدة الواردة من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، وضمان عدم انتقال فيروس متلازمة البقع البيضاء إلى الثروة السمكية بالمملكة.