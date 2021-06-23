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الأربعاء، 23-06-2021 11:33 ص

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

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الوكيل الإخباري - أظهر مسح “ميرسر” لتكاليف المعيشة للعام 2021، أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة 94 على مستوى العالم من حيث مستوى غلاء المعيشة.اضافة اعلان


وكانت العاصمة عمّان قد احتلت العام الماضي 2020، المرتبة 71 على مستوى العالم، بتحسن مقداره 23 نقطة مقارنة بين مسح العامين.

وتتساوى العاصمة عمّان، مع كل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعاصمة نيوزلاند ويلينغتون، من حيث تكاليف المعيشة.

وفي سياق متصل، احتلت العاصمة اللبنانية بيروت، المرتبة الثالثة من حيث أغلى دول العالم معيشة، بتراجع غير مسبوق عن العام الماضي، حيث احتلت بيروت في مسح 2020 المرتبة 45، متراجعة بمقدار 42 نقطة.

وتحتل عشق آباد في تركمانستان المرتبة الأولى في مسح “ميرسر”، أي أنها صنفت كأغلى مدينة في العالم؛ لتكاليف المعيشة لهذا العام، يليها في المرتبة الثانية هونغ كونغ في الصين.

وبالنسبة لأرخص 3 مدن، تعد بيشكيك في قيرغيزستان أرخص دولة من حيث تكاليف المعيشة للعام 2021، يسبقها كل من لوساكا في زامبيا، وتبليسي في جورجيا.

وتعد العاصمة التونسية، من أرخص المدن العربية من حيث مستوى المعيشة، وفقا لترتيب “ميرسر” للعام 2021.

ويصنف التقرير السنوي 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة.

 




 

 


 

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