الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الناطق باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب أنه سيتم رصد هلال شهر رمضان المبارك من مسجد الملك الحسين بن طلال مساء يوم غد الأربعاء. اضافة اعلان





وقال أبو عرقوب لـ"الوكيل الإخباري"، إن تحري الهلال سيبدأ منذ الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى بعد صلاة المغرب لحين رؤية الهلال.



وأضاف أنه سيتم الرصد بواسطة أجهزة الرصد الحديثة والعين المجردة على أن يتم الاستعانة بالفلكيين أيضا لمراقبة وتحري الهلال.



ووفق مركز الفلك الدولي، فإن القمر سيغيب في عمّان بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و11 دقيقة، وستكون الرؤية في عمّان ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.



وكان دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم غد الأربعاء.

