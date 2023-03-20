الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الوكيل الإخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين العسكريَّة والمدنيَّة في منطقتيّ المقابلين ورأس العين، مشيدا بدور المؤسَّستين في توفير مخزون كافٍ من السِّلع للمواطنين بأسعار عادلة في جميع فروعها التي تغطِّي محافظات المملكة بالكامل.

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وأشاد الخصاونة يشيد بالإجراءات التي اتَّخذتها المؤسَّستان استعداداً لشهر رمضان المُبارك، وبجهودهما في توفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة للمواطنين بأسعار معقولة طوال العام.

واستمع إلى إيجاز من مديريّ أسواق المؤسَّستين حول توفُّر جميع أنواع السِّلع، وبكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة.

وأكد الخصاونة توفُّر مخزون استراتيجي من السِّلع الأساسيَّة بكميَّات كافية، ولفترات زمنيَّة طويلة.

وتبادل رئيس الوزراء الحديث مع مرتادي أسواق المؤسَّستين من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ويطمئن إلى مدى توفُّر السِّلع الأساسيَّة وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك.