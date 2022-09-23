الأردن يحذر من نقل السفارة البريطانية إلى القدس

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

حذر وزير الخارجية أيمن الصفدي، من إقدام المملكة المتحدة على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.وقال الصفدي، ردا علي أسئلة الصحفيين بشأن إعلان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.. ونحن حذرنا من الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل".وشدد الصفدي على أن "نقل السفارة البريطانية بحال صدور إعلان رسمي (..) سيكون بمثابة خطوة سلبية، ومن شأنه أن يعرّض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية للخطر".وكانت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، قد أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، أنها تدرس إمكانية نقل سفارة بلادها في "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.